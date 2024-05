A vítima, não identificada, sofreu ferimentos graves no tórax e costas, além de cortes grandes em outras partes do corpo

Fernanda Cipriano

Um jovem de 21 anos foi esfaqueado em um após uma briga em um bar localizado na rua Progresso, no bairro Jardim Paulista, em Fernandópolis, na noite deste domingo (5). A vítima, não identificada, sofreu ferimentos graves no tórax e costas, além de cortes grandes em outras partes do corpo.

Apesar da gravidade dos ferimentos, o jovem permaneceu consciente e orientado durante todo o atendimento prestado pela equipe da USA do SAMU, que o encaminhou imediatamente para a Santa Casa de Fernandópolis.

A Polícia Militar esteve no local do incidente, porém, até o momento, não foram feitas prisões relacionadas ao ocorrido. As circunstâncias que levaram ao esfaqueamento estão sendo investigadas pelas autoridades locais.