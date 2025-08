Ato teve concentração no Parque da Cultura

publicado em 03/08/2025

Dezenas de pessoas participaram da mobilização (Foto: Redes sociais(

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brDezenas de pessoas participaram, na manhã deste domingo (3) da manifestação contra o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, em Votuporanga. A carreata teve concentração no Parque da Cultura e depois percorreu as principais ruas da cidade com cerca de 400 carros, segundo os organizadores do grupo "Direita Votuporanga".Como previsto, o ato contou com a participação do deputado estadual Danilo Campetti (Republicanos) e do deputado federal Paulo Bilynskyj (PL). Os parlamentares discursaram ao público, onde falaram sobre o que classificam como excessos do judiciário, além de clamarem por anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, como forma de pacificar o país.Os carros receberam adesivos com a frase "Fora Moraes", enquanto os vidros dos veículos traziam escrito "Anistia". Vestidos de verde e amarelo, muitos dos motoristas também colocaram bandeiras do Brasil para fora dos veículos.