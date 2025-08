O evento é promovido pela Igreja Amor e Família, que convida toda a população para participar da festa

publicado em 02/08/2025

Os estúdios da rádio Cidade FM 94,7 receberam a visita do pastor José Francisco dos Santos, mais conhecido como Zé do Porecatu, líder da Igreja Amor e Família, acompanhado pelos membros Emerson Bortolaia e Jonas Almeida Pereira

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga será palco hoje de um grande evento: a Festa das Nações, promovida pela Igreja Amor e Família. Voltado para toda a população e com entrada gratuita, a ação será realizada a partir das 17h no estacionamento da igreja, localizada na avenida Wilson Foz, e promete reunir famílias inteiras em uma celebração marcada por fé, cultura, gastronomia e muita música.A festa contará com uma estrutura especial que inclui barracas temáticas de diversos países, espaço kids com brinquedos infláveis e touro mecânico (também disponível para os adultos), e ainda um grande show com a dupla gospel sertaneja André e Felipe, que sobe ao palco por volta das 19h, levando louvor e adoração em um momento esperado por muitos.Segundo os organizadores, a apresentação será um momento de conexão espiritual e alegria coletiva. “Não fique de fora! Vamos juntos celebrar o amor de Deus entre as nações”, convidam os responsáveis pela organização da festa.Na manhã de ontem, os estúdios da rádioreceberam a visita do pastor José Francisco dos Santos, mais conhecido como Zé do Porecatu, líder da Igreja Amor e Família, acompanhado pelos membros Emerson Bortolaia e Jonas Almeida Pereira. O trio fez um convite especial à população e compartilhou detalhes da estrutura preparada para o evento. De acordo com o pastor Zé do Porecatu, a Festa das Nações contará com barracas de comidas típicas de diversos países, entre eles o Brasil, Estados Unidos, França, Itália e países árabes. A proposta é proporcionar uma verdadeira viagem cultural por meio dos sabores de cada nação.A barraca árabe, por exemplo, oferecerá delícias tradicionais como quibe cru, coalhada, cebola, e pão sírio. Já a barraca do Brasil promete agradar com espetinhos e pastéis variados. Quem visitar a barraca dos Estados Unidos poderá saborear hambúrgueres e cones de batata frita, enquanto na da França serão servidos crepes recheados. A Itália estará representada por macarrão e mini pizzas. Além disso, a parte de sobremesas também promete atrair o público, com doces como cocada, sorvete, açaí e a atual queridinha dos eventos populares: o morango do amor. Segundo os organizadores, os preços dos alimentos serão acessíveis, visando garantir que todos possam aproveitar sem pesar no bolso.A estrutura está sendo montada com grande atenção aos detalhes, o que promete uma experiência confortável e segura para os visitantes. “É uma grande festa, com uma grande estrutura que está sendo montada, então nós esperamos toda a população, porque é uma festa aberta para todos”, destacou o pastor Zé do Porecatu.Além de toda a parte de lazer e alimentação, o evento ganha um significado ainda maior por acontecer às vésperas do aniversário de Votuporanga, comemorado oficialmente em 8 de agosto. Para Zé do Porecatu, a festa tem um valor especial. “Além do aniversário da cidade, tem ainda o Dia dos Pais, portanto um momento de muitas comemorações”, afirmou.A ideia de promover a Festa das Nações surgiu do desejo da Igreja Amor e Família de estar presente e ativa na comunidade, promovendo momentos de união e alegria entre os moradores. A proposta é que o evento se torne tradição nesta época do ano, fazendo parte oficial das comemorações pelo aniversário da cidade. Há, inclusive, o desejo de que nas próximas edições a festa possa ser estendida por dois dias, ampliando ainda mais o alcance e as atrações.Com entusiasmo e carinho, Emerson Bortolaia e Jonas Almeida Pereira reforçaram o convite à população: “Convidamos toda a população para participar da nossa festa, que é um evento aberto para todos”.A expectativa é grande, e tudo indica que a Festa das Nações será um verdadeiro sucesso, reunindo famílias, amigos e visitantes em um momento de comunhão, diversão e fé. Com entrada gratuita, diversidade cultural e musical, o evento tem todos os ingredientes para marcar o calendário da cidade como uma das festas mais queridas de Votuporanga.