Assinatura do contrato com investidores locais acontece em 8 de agosto; expectativa é que obras comecem até o fim do ano

publicado em 02/08/2025

Com um aporte de mais de R$ 90 milhões de investidores votuporanguenses, obras do Votuporanga Shopping serão retomadas (Foto: Divulgação)

Fábio FerreiraDepois de mais de uma década de espera, Votuporanga está mais perto de ver um sonho antigo se tornar realidade. Está marcada para o próximo dia 8 de agosto a assinatura oficial do contrato que sela a retomada das obras do empreendimento que hoje leva o nome de Votuporanga Shopping. A informação foi confirmada por empresários e investidores envolvidos no projeto em entrevista exclusiva ao jornalao longo desta semana.A assinatura do contrato ocorrerá em um evento simbólico e restrito, reunindo os representantes do grupo de investidores locais e da CVPar Business Capital, empresa que ficará com 50% do empreendimento. O momento marca um divisor de águas para a cidade e representa o ponto final em uma longa espera que começou ainda em 2012, quando foi anunciado pela primeira vez o então North Shopping Votuporanga.O empreendimento, que teve suas obras iniciadas em 2013, ficou paralisado por anos, tornando-se símbolo de frustração e especulação na região. Mesmo com promessas e negociações ao longo do tempo, os tapumes permaneceram como único sinal de um projeto grandioso que parecia ter ficado apenas no papel.Agora, com uma nova estrutura societária e aporte financeiro garantido, o cenário muda de forma concreta. O grupo de empresários votuporanguenses que encabeça o novo momento da obra é formado por 20 investidores locais, organizados sob a razão social Shopping Votuporanga S.A. O grupo adquiriu metade do empreendimento e será responsável pela execução conjunta das obras com a CVPar.À frente dessa articulação está o empresário Valmir Dornelas, considerado o principal articulador e incentivador da retomada. Valmir Dornelas reuniu o grupo de investidores que, ao longo dos últimos meses, firmou compromissos e garantiu recursos para destravar a obra e atrair novos parceiros.A operação total de aquisição e conclusão do Shopping Votuporanga está estimada em cerca de R$ 90 milhões. Segundo os empresários, as obras serão retomadas ainda neste ano após a fase de aprovação dos projetos, com previsão de entrega para agosto de 2027.O projeto prevê mais de 110 espaços comerciais, seis lojas âncoras — sendo uma delas a Renner, já confirmada — além de uma grande rede de supermercado, o Porecatu. Estão também previstas uma ampla praça de alimentação, cinema, área de lazer e outros serviços de conveniência.A expectativa é que, além de se tornar um dos principais centros de consumo e lazer da região, o Shopping Votuporanga gere um novo ciclo de desenvolvimento para o entorno do empreendimento, atraindo novos comércios, residenciais e serviços.A união entre investidores locais e a holding CVPar Business Capital, por meio do Vale FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), foi decisiva para destravar os impasses jurídicos e financeiros. O fundo havia adquirido os ativos judiciais da estrutura abandonada do antigo North Shopping e agora se junta oficialmente aos empresários locais para dar forma a uma nova realidade.“Votuporanga merece um centro comercial moderno, funcional e que movimente a economia local. Esse é um projeto feito por pessoas daqui, para as pessoas daqui”, afirmou o empresário Valmir Dornelas, que durante este tempo capitaneou os investidores locais e as negociações.A assinatura do contrato no dia 8 de agosto, embora seja um evento fechado, será amplamente simbólica para a população, que há anos acompanha com ceticismo os anúncios sobre o shopping. Agora, com cronograma claro, grupo consolidado e obras prestes a serem retomadas, a promessa finalmente dá lugar à realização.A cidade se prepara para receber um dos maiores empreendimentos de sua história — e, ao que tudo indica, desta vez, vai mesmo.