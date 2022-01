Servidores voltam trabalhar presencialmente em março

publicado em 17/01/2022

A portaria que prevê o adiamento da volta de servidores foi publicada no Diário Oficial da União de segunda-feira (17) (Foto: A Cidade)

Diante do aumento do número de contaminados pela covid-19, em especial os causados pela variante Ômicron, a Receita Federal decidiu prorrogar para 31 de março próximo o retorno dos servidores e empregados públicos de seu quadro à modalidade presencial.A portaria que prevê o adiamento da volta de servidores foi publicada no Diário Oficial da União de segunda-feira (17).Inicialmente, a previsão é de que o retorno de todos os servidores e empregados públicos se daria até 31 de dezembro de 2021.De acordo com a portaria, caberá aos titulares de unidades assegurar a preservação das atividades e o funcionamento de serviços de natureza presencial, até a nova data de retorno. Também cabe a eles assegurar a preservação das atividades, bem como o funcionamento dos serviços considerados de natureza presencial.*Com informações da Agência Brasil.