Agência aprovou nesta quinta-feira (20) uso do imunizante na população de 6 a 17 anos, com veto a imunossuprimidos. Com aprovação, calendário estadual passa a contemplar também crianças sem comorbidades

publicado em 20/01/2022

O uso do imunizante contra a Covid-19, produzido pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan (Foto: Rodrigo Rodrigues/g1)

O governo de São Paulo começou a aplicar a vacina CoronaVac em crianças nesta quinta-feira (20) e atualizou o calendário de vacinação infantil (veja as datas abaixo).O uso do imunizante contra a Covid-19, produzido pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, foi aprovado para a faixa etária de 6 a 17 anos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no início da tarde.Caetano de Jesus Moreira Graça, de 9 anos, foi o primeiro a receber a vacina, em evento simbólico realizado em uma escola estadual na capital paulista. Cem crianças serão vacinadas na Escola Estadual Brigadeiro Faria Lima, na Zona Oeste da capital, nesta quinta.Com a aprovação da vacina, o calendário estadual de vacinação infantil foi atualizado para contemplar também crianças sem comorbidades. Antes da aprovação da CoronaVac para crianças, o estado de São Paulo restringia a imunização apenas às crianças com comorbidades, quilombolas e indígenas.De 20/01 a 30/01 – Crianças de 9 a 11 anos sem comorbidades.De 31/01 a 10/02 – Crianças de 5 a 8 anos sem comorbidades.Desde 14/01 – Crianças de 5 a 11 anos com comorbidades, indígenas ou quilombolas.Embora o governo estadual afirme que a vacinação de crianças com comorbidades começou nesta quinta (20), a coordenadora do Plano Estadual de Imunização (PEI), Regiane de Paula, reconheceu que os municípios ainda não receberam doses extras da CoronaVac para vacinar este público. Segundo ela, as cidades têm um prazo de 24h para iniciar a campanha.*Com informações do g1.