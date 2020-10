Inscrição pode ser feita online e é obrigatória para permanência na rede

publicado em 24/10/2020

Caso não consiga realizar a rematrícula online, o responsável pode efetuá-la presencialmente (Foto: Reprodução)

Foi prorrogado para 30 de outubro o prazo para estudantes da rede estadual realizarem a rematrícula para o ano letivo de 2021. A solicitação pode ser feita pelo aplicativo Minha Escola SP, disponível para Andorid ou pela plataforma Secretaria Escolar Digital (SED)

Caso não consiga realizar a rematrícula online, o responsável ou aluno maior de 18 anos pode comparecer na escola ou diretoria de ensino e efetuá-la presencialmente.

Todos que desejarem têm vaga garantida na rede estadual, porém é obrigatória a manifestação de intenção através da rematrícula. Ela garante que os alunos continuem os estudos na mesma unidade escolar, caso ela tenha a série ou ano requerido.

4º ano do ensino médio opcional

Os alunos que desejarem também terão a opção em 2021 de cursar o 4º ano do ensino médio para aprofundar os conhecimentos e corrigir possíveis lacunas na aprendizagem em determinadas disciplinas. A medida visa contribuir com a formação integral dos alunos e apoiá-los no ingresso ao ensino superior, se assim desejarem.

Para isso, os interessados já devem manifestar interesse em permanecer na rede na estadual e cursar o 4º ano e posteriormente confirmar esta solicitação em dezembro. Ele também deve escolher entre 3 e 13 disciplinas para compor seu currículo. A oferta de vagas vai variar de acordo com a disponibilidade da escola.

Em janeiro serão oferecidas aulas de reforço para os alunos que optarem.

Atividades complementares

No momento da matrícula, alunos e responsáveis poderão selecionar oportunidades adicionais oferecidas pela Secretaria Estadual da Educação como os cursos idiomas oferecidos pelos Centro de Estudos e Línguas; o modelo de ensino técnico do Novotec desenvolvido em parceria com o Centro Paula Souza; o 4º ano opcional do ensino médio; e a matrícula em escolas de tempo integral.

*Governo do Estado de São Paulo