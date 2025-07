Jorge Seba se reuniu com o diretor de Engenharia e Obras da CDHU Silvio Vasconcelos, que apresentou a data para concluir a obra

publicado em 12/07/2025

Jorge Seba se reuniu com o diretor de Engenharia e Obras da CDHU Silvio Vasconcelos, que apresentou a data para concluir a obra (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO diretor de Engenharia e Obras da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo), Silvio Vasconcelos, prometeu realizar a entrega das casas do desfavelamento da região Sul, em Votuporanga, no primeiro semestre de 2026. O compromisso foi firmado ontem, durante uma reunião com o prefeito Jorge Seba (PSD) na capital paulista.Ao todo, estão sendo construídas 185 casas contemplarão as famílias que hoje vivem em “barracos” no Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve e Olímpio Formenton. Batizado de Conjunto Habitacional “Thui Seba”, o novo bairro está localizado em uma área doada pela Prefeitura com 77 mil metros quadrados, próxima ao final da Colônia da Fepasa e ao lado do Jardim Vivendas. O empreendimento, conforme a Prefeitura, avança dentro do cronograma previsto e já conta com mais de 42% dos serviços de edificação executados."Votuporanga não terá mais favelas. Estamos cada vez mais próximos de realizar esse sonho de Votuporanga, que depois de mais de 50 anos sai do papel. Tenho acompanhado cada passo de muito perto. Quero agradecer ao governador Tarcísio e toda a equipe do CDHU e ao deputado Carlão Pignatari que contribuiu para que fosse possível alcançar essa meta do nosso Plano de Governo", disse o prefeito ao, direto de São Paulo.O desfavelamento da zona Sul de Votuporanga foi um compromisso assumido por Seba em seu plano de governo da primeira gestão. Os moradores da região, no entanto, estavam céticos, já que se trata de uma promessa de mais de 50 anos.O atual chefe do Executivo municipal, porém, adotou a questão como uma prioridade e, com o apoio do deputado estadual, Carlão Pignatari (PSDB), conseguiu tirar o projeto do papel. As obras, no entanto, demoraram para começar por conta da troca de governo, mas agora caminham para a reta final, já com data de entrega definida.