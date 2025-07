O primeiro passo será dado no próximo dia 16 de julho, com a realização de um processo seletivo para a contratação de, no mínimo, 30 colaboradores

publicado em 14/07/2025

A Jorrovi Calçados irá inaugurar a sua loja em Votuporanga e iniciou o processo de contratação (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

A Jorrovi Calçados está chegando a Votuporanga. Com unidades espalhadas pelos estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, a empresa prepara a inauguração de sua nova loja na cidade e já inicia o processo de recrutamento de sua equipe.

O primeiro passo será dado no próximo dia 16 de julho, com a realização de um processo seletivo para a contratação de, no mínimo, 30 colaboradores. A seleção acontecerá na sede da ACV (Associação Comercial de Votuporanga), localizada na rua Mato Grosso, 3531, das 8h às 17h. Os interessados devem comparecer munidos de currículo atualizado.

De acordo com o gerente da unidade, Alex Navakoski, a Jorrovi não busca um perfil específico de colaboradores, mas sim pessoas que vistam a camisa da empresa e gostem do comércio.

“Nós vamos receber os currículos e já fazer as entrevistas no dia 16. Nós não temos um perfil estabelecido, como idade, experiência, nada disso. Buscamos apenas pessoas que queiram de fato vestir a camisa da empresa e, obviamente, gostem do comércio, gostem de atender bem os clientes”, disse o gerente.

A Jorrovi Com mais de três décadas de atuação no mercado, a Jorrovi Calçados se consolidou como referência em qualidade, variedade de produtos e atendimento ao cliente. A empresa oferece uma gama completa de calçados femininos, masculinos, infantis e esportivos, além de acessórios como bolsas, carteiras, cintos e mochilas, reunindo marcas nacionais e internacionais renomadas.