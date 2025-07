Confira os detalhes sobre velório e sepultamento

publicado em 14/07/2025

Rosa Sanches David (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu nesta segunda-feira (14), Rosa Sanches David, aos 84 anos de idade, mãe do presidente da Câmara Municipal de Votuporanga, o vereador Daniel David.“É com profundo pesar que a Câmara Municipal de Votuporanga comunica o falecimento da senhora Rosa Sanches David, aos 84 anos de idade. Esposa do saudoso Durval David (in memoriam), Dona Rosa era mãe do vereador Daniel David, além de Daniela David, Débora David e Denise David. Deixa também netos, familiares e amigos enlutados. Neste momento de dor, a Câmara manifesta solidariedade ao vereador (presidente da Câmara Municipal) Daniel David e a todos os familiares, desejando força e conforto diante da irreparável perda”, informou a Câmara MunicipalO velório acontece no período da tarde desta segunda-feira (14), no Velório Municipal de Votuporanga.