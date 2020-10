A previsão é de que os produtos cheguem ás lojas na próxima semana

publicado em 16/10/2020

(Foto: MG Ventiladores)

Lara Giolo

Estagiária sob supervisão

O calor intenso e a baixa umidade do ar que tomou conta de Votuporanga e região nos últimos dias provocou uma corrida às lojas em busca de aparelhos de ar-condicionado. Em algumas lojas da cidade o estoque chegou a se esgotar, além do aumento na procura por empresas que trabalham com instalação e manutenção dos aparelhos.

É o caso da unidade da J Mafuz de Votuporanga. A demanda foi tão grande que o estoque de ar condicionado se esgotou. “Teve aumento nas vendas, grande procura e permanecemos com o ar-condicionado em promoção em nossa loja, tanto é que vendemos tudo e agora está em falta”, disse PabloBrantis, subgerente da loja.

Pablo ainda frisou que o produto seria entregue no depósito ontem, e o abastecimento da loja será feito somente na próxima semana.

Já a empresa Servitec Instalações trabalha com instalação e manutenção e segundo o proprietário Alex Luiz Santos, o aumento nos seus serviços com a onda de calor disparou, chegando a180% em relação aos últimos anos. Em razão disso a empresa teve que se adaptar a demanda contratando mais funcionários e aumentando a carga horária durantea semana e também nos fins de semana.

“Até pessoas que não imaginariam ter um ar condicionado, que tinham um poder aquisitivo menor, compraram o equipamento, ou seja, o ar-condicionado não é mais um luxo e sim uma necessidade”, esclareceu o proprietário Alex.

Outra empresa que o A Cidade entrou em contato foi a MG Ventiladores de Votuporanga, e segundo a colaboradora Bruna Renata, a demanda foi tanta que também muitos produtos estão em falta no mercado, ainda mais para a loja que está trabalhando com aparelhos a pronta entrega.