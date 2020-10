O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros está fechado para visitação após incêndios que atingem a vegetação. De acordo com a concessionária que administra o local, SociParques, o local permanecerá fechado pelo menos até amanhã (4).

Por meio do Instagram, a SociParques divulgou um vídeo informando que o incêndio teve início na quinta-feira (1ª) e já está próximo à área de visitação.

Em nota, a concessionária informou que, por determinação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros permaneceria fechado para visitas de sexta-feira (2) até domingo (4), em decorrência do incêndio florestal que ocorre perto da área de visitação.

"Brigadistas de incêndio do parque e voluntários, coordenados pelo ICMBio, atuam desde a manhã de quinta-feira para que o fogo seja controlado o quanto antes e cause os menores danos ao local e à região", disse a SociParques.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Goiás, mais de 30 militares atuam no combate ao fogo fora do Parque Nacional, enquanto brigadistas e voluntários trabalham na parte interna da área preservada. De acordo com a corporação, algumas pontes foram destruídas pelo fogo.