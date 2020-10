Na manhã de ontem a Associação Comercial de Votuporanga (ACV) realizou a sua tradicional sabatina com os candidatos

publicado em 23/10/2020

Hery Kattwinkel (PTB), João Garcia (Podemos) e Jorge Seba (PSDB) participaram da sabatina da ACV (Foto: ACV)

Daniel Castro

Os três candidatos a prefeito, Hery Kattwinkel (PTB), João Garcia (Podemos) e Jorge Seba (PSDB), participaram na manhã de ontem de uma entrevista promovida pela Associação Comercial de Votuporanga (ACV), em seu auditório. Na oportunidade, eles falaram sobre suas intenções para a área do comércio.

A sabatina foi realizada por quase duas horas com a presença da diretoria da instituição, imprensa local e assessores.

O encontro foi aberto pelo presidente da ACV, Valdeci Merlotti. “Somos uma entidade que sempre busca o melhor para nossos lojistas. Agradecemos a todos que nos apoiaram neste evento, que é uma tradição da ACV, e também aos candidatos. Daqui de dentro vai sair o nosso próximo prefeito”, disse.

Uma comissão de auditores acompanhou composta por Valdeci e os ex-presidentes da entidade Nelson Gorayeb e Marcos Gerólamo Aureliano acompanhou as entrevistas.

A ordem de entrevista foi definida por sorteio, tendo começado com João Garcia (Podemos), da Coligação Unidos por Votuporanga; depois Hery Kattwinkel (PTB) da Coligação Votuporanga com Tudo Novo e, por fim, Jorge Seba (PSDB), da coligação Certeza de Um novo Tempo.

O evento foi transmitido pela TV Unifev, redes sociais da ACV e imprensa. A live completa está disponível para todos assistirem em www.youtube.com.br/tvunifev2

João Garcia

Primeiro a falar, João Garcia lembrou que também é comerciante e como todos da classe, passou por problemas durante a pandemia. Sobre suas intenções para o comércio, ele disse que é preciso fazer mecanismos para o votuporanguense se manter fazendo compras na cidade e ao mesmo tempo buscar os consumidores da região para o município. “Para isso precisamos fazer novas ações. Nós vamos atrás de novos seguimentos que aqui não tem, para evitar que as pessoas daqui busquem em outras cidades o que não tem aqui, então essa é a primeira ação que a Prefeitura irá buscar”, falou.

Outro objetivo dele é intensificar as campanhas promocionais. “Podem contar, vamos fazer com que Votuporanga tenha grandes ações, grandes eventos para que o nosso comércio fique cada vez mais forte e o nosso comerciante mais satisfeito”, disse. Na opinião do candidato, o poder público não tem que buscar mais problemas para os comerciantes, mas sim soluções e amenizar as dificuldades da classe.

Hery Kattwinkel

Na opinião do candidato Hery, nos últimos anos Votuporanga restringiu muito o comércio, a indústria e o investimento de pessoas de fora. “Em 2017 nós perdemos indústrias que viriam para Votuporanga e que foram para outras cidades. Eu entendo que incentivar a indústria é incentivar também o comércio na cidade, porque a capacidade de compra do votuporanguense se determina pela quantidade de indústrias que a cidade tem; ora, se eu tenho mais indústrias gerando empregos, há mais pessoas consumindo no comércio”, comentou.

Hery ressaltou que é necessário aumentar a capacidade de compra do consumidor local. Segundo ele, rotineiramente acontece de empresas no ramo do comércio se instalarem no município, e fecharem após um tempo. “Fecham justamente porque nós não aumentamos a capacidade de compra do cidadão votuporanguense”, explicou.

Outra necessidade, conforme o vereador, é desburocratizar. “É importante que a Prefeitura trabalhe favorecendo o comerciante, e não criando sempre empecilhos para você não abrir a sua empresa”, acrescentou.

Jorge Seba

Jorge destacou que é necessário buscar a valorização da área comercial central e de todos os bairros. Ele disse que já identificou várias áreas de corredores comerciais e elas precisam de uma atenção especial.

O candidato observou que Votuporanga sempre foi líder regional, especialmente na área comercial. “Nós não vamos perder o foco disso. Votuporanga recebe, na sua área central, um contingente muito grande de visitantes de fora, além, evidentemente, da própria população local. E nós vamos buscar, através da parceria com o poder público, defender o comércio, as empresas e também os trabalhadores do comércio e essa roda da economia tem que continuar girando”, contou.