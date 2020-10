A umidade relativa do ar atingirá níveis mais críticos, como já foi alertado pela Defesa Civil do estado na tarde desta terça-feira (7)

publicado em 07/10/2020

(Foto: A Cidade)

Lara Giolo

Estagiária sob supervisão

A sensação de calor intenso deve persistir na região de Votuporanga e em todo o estado de São Paulo até o próximo domingo (11), como divulgado pelo Clima Tempo. O pico deve ser entre amanhã e sexta-feira (9), com possibilidades de pancadas de chuva forte e granizo em pontos isolados no sábado (10).

A umidade relativa do ar atingirá níveis mais críticos, assim como já foi alertado pela Defesa Civil do estado de São Paulo na tarde de ontem, podendo gerar piora na qualidade do ar, principalmente nas áreas urbanas, ficando abaixo dos 12% na região.

Eles ainda recomendam para a população umidificar os ambientes, amenizando assim as consequências da baixa umidade, além de ingerir bastante água, comer frutas e vegetais, manter olhos e vias nasais hidratados com colírios e soros ou lavando-os, bem como evitar atividades físicas entre 11h e 17h. É recomendada ainda a economia de água.

Amanhã a máxima prevista é de 43°C, com sol e algumas nuvens, mas a chance de chuva é de 0%. Na sexta-feira (9), a máxima continua próxima dos 43°C e também continua sem probabilidade de chuva.

Já no sábado (10), os termômetros mudam, com máxima de 39°C e mínima de 21°C, podendo haver sol e aumento de nuvens na parte da manhã. Na parte da tarde, a possibilidade de chuva passa dos 85%.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (InMet), o calor persistente que ocorre em grande parte do país e do estado de São Paulo, principalmente na região de Votuporanga, é causado por um bloqueio atmosférico que se instalou na área central do Brasil.

Os ventos subsidentes, que são os movimentos de cima para baixo, em níveis médios até a superfície provocam tempo quente com máximas acima dos 40°C e baixa umidade, com valores inferiores a 15%, principalmente do centro para o norte do estado de SP.