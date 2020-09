Um mutirão de empregos virtual vai oferecer mais de 10 mil vagas em todo o estado de São Paulo. Com início hoje (28), é realizado pelo governo paulista em parceria com a União Geral dos Trabalhadores (UGT).

Os interessados em alguma das vagas que estão sendo oferecidas devem se cadastrar, a partir de hoje (2), na plataforma Meu Emprego Vaga Certa. O cadastro dos interessados termina na sexta-feira (2). Os que tiverem dificuldades para acessar o site, poderão se candidatar em algum dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PAT).

Entre as oportunidades de trabalho, há vagas para operador de loja, vendedor, promotor de venda e desenvolvedor de aplicações, entre outros. Segundo o governo paulista, há vagas para pessoas com deficiência.

Entre os dias 5 e 9 de outubro, as empresas participantes farão a seleção dos perfis e entrarão em contato com os selecionados. Os candidatos serão visualizados por ordem de cadastro, ou seja, quem tiver realizado a inscrição no primeiro dia, terá prioridade de atendimento.

Além de vagas, os interessados também poderão se cadastrar para cursos de qualificação profissional. Os cursos oferecidos são na área de gestão de negócios, finanças, planejamento empresarial, tecnologia, idiomas, telemarketing, técnico de vendas e estoquista.