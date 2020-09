Atividades artísticas foi setor mais prejudicado

publicado em 15/09/2020

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O governo publicou hoje (15), no Diário Oficial da União, a lista com os setores da economia mais impactados pela pandemia da covid-19. As atividades artísticas lideram a lista, seguida de transporte aéreo e transporte ferroviário e metroferroviário de passageiros.A Portaria nº 20.809 faz referência à Lei nº 14.042, de 19 de agosto de 2020, que instituiu o Programa Emergencial de Acesso a Crédito (Peac).“A lista de atividades de que trata esta portaria é destinada a orientar as agências financeiras oficiais de fomento, inclusive setoriais e regionais, acerca dos setores mais impactados pela crise ocasionada pelo Covid-19”, define a portaria, assinada pelo Secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos Alexandre da Costa.Confira a lista:I - atividades artísticas, criativas e de espetáculosII - transporte aéreoIII - transporte ferroviário e metroferroviário de passageirosIV - transporte interestadual e intermunicipal de passageirosV - transporte público urbanoVI - serviços de alojamentoVII - serviços de alimentaçãoVIII - fabricação de veículos automotores, reboques e carroceriasIX - fabricação de calçados e de artefatos de couroX - comércio de veículos, peças e motocicletasXI - tecidos, artigos de armarinho, vestuário e calçadosXII - edição e edição integrada à impressãoXIII - combustíveis e lubrificantesXIV - fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotoresXV - extração de petróleo e gás, inclusive as atividades de apoioXVI - confecção de artefatos do vestuário e acessóriosXVII - comércio de artigos usadosXVIII - energia elétrica, gás natural e outras utilidadesXIX - fabricação de produtos têxteisXX - educação privadaXXI - organizações associativas e outros serviços pessoaisXXII - fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveisXXIII - impressão e reprodução de gravaçõesXXIV - telecomunicaçõesXXV - aluguéis não-imobiliários e gestão de ativos de propriedade intelectualXXVI - metalurgiaXXVII - transporte de cargas (exceto ferrovias)XXVIII - fabricação de produtos de borracha e de material plásticoXXIX - fabricação de máquinas e equipamentos, instalações e manutençõesXXX - atividades de televisão, rádio, cinema e gravação/edição de som e imagemXXXI - saúde privadaXXXII - fabricação de celulose, papel e produtos de papelXXXIII - fabricação de móveis e de produtos de indústrias diversasXXXIV - comércio de outros produtos em lojas especializadas