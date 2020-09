Provas serão realizadas on-line nos dias 20 e 27 de setembro; oportunidade é aberta a todos que queiram fazer o Exame Nacional do Ensino Médio

publicado em 16/09/2020

O Colégio Unifev, em parceria com o Sistema Objetivo de Ensino, promoverá um Simulado aberto e gratuito do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As provas serão aplicadas on-line nos dias 20 e 27 de setembro, da 13h30 às 18 horas e da 13h30 às 18h30, respectivamente. As inscrições podem ser realizadas até o próximo sábado (dia 19) pelo site: www.curso-objetivo.br.

O Simulado contará com redação e 180 questões objetivas de múltipla escolha, divididas em quatro áreas: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e Matemática e suas Tecnologias. Totalmente digital, a prova poderá ser realizada por computadores ou dispositivos móveis.

No mesmo dia, às 20 horas, será disponibilizada a resolução comentada das questões, no site já citado. A partir do dia 14 de outubro, estará disponível, também, a consulta individual da classificação dos candidatos.

De acordo com a coordenadora do Ensino Médio do Colégio, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni, o Simulado antecipa o clima dos processos seletivos e prepara os estudantes para as provas. "É uma ótima oportunidade para os vestibulandos identificarem as suas falhas, administrarem o seu tempo e, também, testarem os seus conhecimentos", completou.