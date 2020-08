Neste ano são 30 mil vagas para receber financiamento para pagar graduação em instituições privadas

publicado em 04/08/2020

Fies divulga resultado da seleção do segundo semestre de 2020. (Foto: Reprodução/MEC)

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta terça-feira (4) os selecionados para o programa de Financiamento Estudantil (Fies). Esta é a seleção do segundo semestre de 2020: 30 mil vagas são oferecidas.O resultado poderá ser conferido na página do Fies (http://fies.mec.gov.br/). O estudante contemplado terá até quinta-feira (6) para complementar as informações, o que também pode ser feito na página do Fies.Cronograma do FiesResultado: 4 de agostoContratação de financiamento: de 4 a 6 de agosto (até 23h59)Pré-seleção da lista de espera: todos os não pré-selecionados na chamada única serão, automaticamente, incluídos em lista de espera.Convocação da lista de espera: de 4 a 31 de agosto (até 23h59)O que é o FiesO Fies é um programa de financiamento para estudantes cursarem o ensino superior em universidades privadas. Atualmente possui duas categorias: a primeira, oferece vagas com juros zero para os estudantes com renda mensal familiar de até três salários mínimos. Já a segunda, chamada P-Fies, é direcionada para os estudantes com renda mensal familiar de até cinco salários mínimos.Quem pode se candidatar, segundo o último edital:Quem fez o Enem a partir de 2010 e teve média igual ou superior a 450 pontos nas notas nas cinco provas e que não tenha zerado na redação.Possua renda familiar mensal bruta per capita de até 3 (três) salários mínimosO candidato poderá escolher três opções de curso, turno e local de oferta entre os disponíveis. Ele será selecionado de acordo com a nota obtida no Enem. O desempate, segundo o edital, se dará por meio das seguintes notas, na ordem: redação; linguagens; matemática; ciências da natureza e ciências humanas.*G1