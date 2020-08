As regiões são dividas pelos Departamentos Regionais de Saúde (DRSs); a DRS de Rio Preto reúne 100 municípios

A região de Rio Preto continua na fase laranja (2) do Plano São Paulo de flexibilização com abertura de comércio e shoppings em horários reduzidos. O anúncio ocorreu no começo da tarde desta sexta-feira (14) pelo vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (DEM). Nesta classificação extraordinária, as regiões podem apenas regredir. Avanços ocorrem a cada duas semanas.



Havia apreensão, mais uma vez, de a região ser enquadrada na fase um vermelha, a mais dura da quarentena. Atualmente, apenas Rio Preto tem 12.769 casos da doença e 316 pessoas perderam a vida para doença. Em toda região, são quase 900 mortes e mais de 32 mil casos.



Com a queda de ocupação de leitos de UTI na região - na última avaliação, a DRS de Rio Preto estava com 79,7% de ocupação - a expectativa de prefeitos da região é a de que a região avance para fase amarela na próxima sexta-feira (21).



O Plano SP de flexibilização foi apresentado pela primeira vez no final de maio e passou a valer a partir de junho. As regiões são dividas pelos Departamentos Regionais de Saúde (DRSs). A DRS de Rio Preto reúne 100 municípios.



São cinco fases e a mais dura é a 1 e o melhor cenário de reabertura é a fase 5. Cinco pontos são analisados para definir em qual fase cada uma das regiões do Estado vai se enquadrar: ocupação de leitos de UTI, leitos por 100 mil habitantes, variação dos casos, variação das internações, e variação de óbitos de uma semana para outra.

*DL News