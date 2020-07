Evento será realizado pelo YouTube (Unifev Votuporanga), entre os dias 11 e 14 de agosto, e discutirá assuntos pertinentes à área da Educação Infantil

publicado em 28/07/2020

O Sistema de Ensino Unifev (SEU) abriu inscrições para o seu I Simpósio On-line. Com o tema A cognição e o afeto: uma viagem pelos elementos fundantes da Educação Infantil, o evento é gratuito e ocorrerá entre os dias 11 e 14 de agosto, pelo canal do YouTube da UNIFEV: www.youtube.com/user/UnifevVotu.Com uma programação abrangente, o Simpósio abordará assuntos pertinentes ao universo da Educação Infantil. De acordo com a coordenadora do Sistema de Ensino, Profa. Dra. Nínive Guimarães Pignatari, o evento busca discutir as transformações no ensino-aprendizagem e as ferramentas necessárias para o desenvolvimento integral da criança."Também será uma ótima oportunidade para trocas de experiências, especialmente no que diz respeito aos desafios enfrentados pelo educador frente às novas demandas da Educação Infantil", completou.Os interessados em acompanhar devem se inscrever pelo link: www.unifev.edu.br/simposioseu, até o dia 09 de agosto. Para ganhar o certificado de oito horas, é necessário responder a um questionário que estará disponível no site do SEU (www.unifev.edu.br/seu), após o Simpósio.Mais informações podem ser obtidas com a equipe do Sistema de Ensino pelo celular (17) 99639-1332 e no site: www.unifev.edu.br/seu.Confira a programação completa:11 de agosto (terça-feira)Horário: 19h às 21 horasTema: Letramento crítico e complexidade no Sistema de Ensino UnifevPalestrantes: Profa. Dra. Nínive Pignatari e Prof. Me. Anderson Bençal Indalécio12 de agosto (quarta-feira)Horário: 19h às 21 horasTema: Mini-histórias na Educação Infantil: relato sobre o projeto finalista do prêmio Educador nota 10Palestrante: Profa. Esp. Cristieli Borges dos Santos13 de agosto (quinta-feira)Horário: 19h às 21 horasTema: Entre imagem e linguagem: os saberes das crianças por meio de práticas criativasPalestrante: Prof. Me. Alan Henrique Matos14 de agosto (sexta-feira)Horário: 19h às 21 horasTema: Afetividade nas interações sociais: os recursos do Sistema de Ensino UnifevPalestrantes: Profa. Dra. Raquel Sartori e Prof. Me. Edel Barbosa