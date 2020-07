Segundo Pinato, o reconhecimento reflete o seu trabalho na Câmara

publicado em 23/07/2020

(Foto: Câmara Federal)

O deputado Fausto Pinato aparece mais uma vez no estudo divulgado pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), intitulado “Cabeças do Congresso Nacional”. O prestigioso estudo, lançado anualmente, cita o deputado como um dos 50 parlamentares em “Ascensão”.Segundo o Diap, entende-se por parlamentar em “ascensão” aquele deputado ou senador que vem recebendo missões partidárias, políticas ou institucionais e se desincumbindo bem delas. Estão também nessa categoria os parlamentares que têm buscado abrir canais de interlocução, criando seus próprios espaços e se credenciando para o exercício de lideranças formais ou informais no âmbito do Parlamento. “Pode-se afirmar, portanto, que os parlamentares em ascensão estão entre os 150 mais influentes do Congresso”, afirma o estudo.Segundo Pinato, o reconhecimento reflete o seu trabalho na Câmara, representando os municípios paulistas e sempre defendendo pautas de interesse dos brasileiros. “Uma honra e alegria imensas estar na lista do Diap dos parlamentares mais influentes do Congresso Nacional.O reconhecimento sinaliza que estamos no caminho certo, na defesa de pautas prioritárias para o desenvolvimento do nosso estado de São Paulo e do Brasil! Avante sempre”. Escreveu o deputado em suas redes sociais.