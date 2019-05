A pedido da filha, Daniel Correa usou vestido, barba roxa e peruca loira para comemorar com Luna o Dia das Mães na escola.

publicado em 11/05/2019

Daniel Correa, pai da pequena Luna, 5 anos (Foto:Internet)

“Todo dia das mães é extremamente delicado para ela”, disse Daniel Correa, pai da pequena Luna, 5 anos. Na semana do Dia das Mães, ele se vestiu de ‘pãe’ para atender um pedido da filhota.

Luna ensaiou uma música para comemorar o Dia das Mães na escolinha, mas não poderia contar com a presença da sua mãe. Stela Noleto morreu há dois anos por complicações de uma doença chamada Lúpus.

Daniel tentou de várias maneiras convencer Luna para que a avó ou as tias representassem Stela, sem sucesso. A menina, “com olhos cheios de lágrimas”, pediu para Daniel ser ‘mãe’ por um dia, e que ele fosse com barba roxa e peruca loira, para que se parecesse com Stela.

“Ela quem me pediu com os olhos cheios de lágrimas para que eu fosse a mamãe dela por um dia. Me pediu barba rosa e peruca loira igual a da mãe original dela”, escreveu o empresário em um post no seu Instagram.

Daniel seguiu à risca as orientações da filha e Luna amou! No vídeo publicado na postagem, a pequena agradece a disposição do pai. Olha o que ela disse:

“Hoje, estou com a minha mamãe, tô na minha escola gravando um vídeo e fiz uma declaração muito bonita".

O pai finaliza a legenda do post com a seguinte mensagem: “A morte é inevitável, mas não precisamos passar por isso de forma TRISTE… concordam? Luna! Te amo! Foi IMPAGÁVEL ver seu sorriso no rosto ao me ver de ‘mamãe’…”.