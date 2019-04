Conforme levantamento da PRF, 14 pessoas ficaram feridas no acidente que ocorreu na madrugada desta segunda-feira (29), na região de Vitória da Conquista.

publicado em 29/04/2019

Torcedores do Corinthians ficam feridos após ônibus tombar na BR-116, no sudoeste da Bahia — Foto: Divulgação/PRF

Torcedores do Corinthians ficaram feridos depois que o ônibus em que eles estavam tombou, na madrugada desta segunda-feira (29), no Km-805 da BR-116, região da cidade de Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus envolvido no acidente foi fretado pela torcida do Corinthians para ir à partida entre o time paulista e o Bahia. O jogo foi realizado na tarde de domingo (28), na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Conforme a polícia, 14 pessoas ficaram feridas. Seis torcedores foram levados para o Hospital Regional de Vitória da Conquista, enquanto outras foram divididas entre uma Unidade de Pronto Atendimento (Upa) da cidade e o Hospital São Vicente, também no município.

As vítimas que foram socorridas para o Hospital Regional de Vitória da Conquista não correm risco de morte e estão em observação médica. Já os os outros torcedores foram liberados.

Após a partida, que terminou por volta das 18h, a torcida entrou no veículo com destino a São Paulo. Por volta das 4h desta segunda, havia um nevoeiro na rodovia, e o motorista do coletivo perdeu o controle da direção, fazendo com que o ônibus tombasse na pista.

O coletivo caiu em um desnível de área verde, próximo ao acostamento da rodovia. O acidente não bloqueou o trânsito.

O veículo perdeu o para-brisas, mas a polícia não detalhou se foi por conta do impacto ou foi quebrado para possibilitar a saída dos feridos.





Fonte. G1