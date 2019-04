Ela e o marido caíram no mar após vento de mais de 100 km/h atingir a embarcação no domingo (28). Jorge Sestini foi resgatado e a modelo desapareceu.

publicado em 29/04/2019

Modelo Caroline Bittencourt está desaparecida no mar em Ilhabela — Foto: Reprodução/Instagram

A modelo Caroline Bittencourt, de 37 anos, é procurada nesta segunda-feira (29) pelos bombeiros e pescadores no mar em Ilhabela (SP). A informação é do Comandante da Capitania dos Portos, Wagner Goulart de Souza.

Ela está desaparecida desde a tarde de domingo (28) quando um vendaval atingiu o arquipélago e virou embarcações. O marido da modelo, Jorge Sestini, foi resgatado do mar pelos bombeiros - que já deram início às buscas.

Segundo a Capitania dos Portos, Jorge contou que estava com a esposa em Ilhabela e, por volta das 16h30, decidiram navegar em direção a São Sebastião, quando foram surpreendidos pela ventania.

A modelo caiu no mar e o marido pulou na água na tentativa de resgatá-la. O casal estava a bordo de uma embarcação esportiva de 17 pés.

A agente da modelo, Andréia Boneti, disse que não vai comentar o assunto. Nenhum familiar retornou as tentativas de contato da reportagem.

A OXYgen Models, responsável pelos contratos de Caroline, disse que 'está em contato com familiares e amigos para prestar todo o apoio necessário e aguardando notícias das buscas'.Repercussão

No domingo, antes dos ventos de mais de 100 km/h atingirem o canal de Ilhabela, ela postou um stories no Instragram.

Nas redes sociais dela, amigos e fãs postaram mensagens de apoio e torcida pela localização da modelo. Ela tem uma filha de 17 anos.

Caroline ficou nacionalmente conhecida após o episódio no casamento de Ronaldo Fenômeno com a também modelo Daniela Cicarelli. Caroline, então namorada do empresário Álvaro Garnero, amigo de Ronaldo, foi impedida de entrar na festa em um castelo na França.