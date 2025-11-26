Rony Heber Peres Sartorio (Foto: Arquivo pessoal)
Faleceu na madrugada desta terça-feira (23), por volta das 4h, o votuporanguense Rony Heber Peres Sartorio, aos 48 anos, no Hospital Austa, em São José do Rio Preto. A causa da morte foi um câncer. O comerciante trabalhava na Hermaq, empresa da sua família, e morava no bairro Portal do Sol. Ele deixa a filha Laís, o pai Hermelindo Sartorio, a mãe Cleusa Peres Carrança, e as irmãs Michele e Lilian. O velório ocorre a partir das 12h no Velório Municipal e o sepultamento será às 16h30, no Cemitério Jardim das Flores.