Falece Francisco Coienca Filho (Foto: Arquivo pessoal)
É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do comerciante Francisco Coienca Filho, aos 76 anos, conhecido carinhosamente como Paco, ocorrido nesta quarta-feira (26), às 5h45, em São José do Rio Preto. Proprietário da Auto Escola Real, localizada na rua Bahia, Paco construiu uma trajetória marcada pelo trabalho e dedicação.
Ele deixa a esposa Maria Lúcia Teixeira Coienca; os filhos Fabiano e Luciano; as noras Erika e Dayla; e os netos Miguel e Isabela. Deixa também os irmãos Ana, Antônia, Valdomiro, João (in memoriam), Miguel (in memoriam) e José (in memoriam).
O velório será realizado das 13h às 17h, no Velório Municipal Aldo Zara, seguido do sepultamento no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”.