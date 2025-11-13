Falece o ex-vereador Gilvan Carlos dos Santos, aos 66 anos de idade

publicado em 09/12/2025

Da AssessoriaCom profundo pesar, a Câmara Municipal de Votuporanga comunica o falecimento do ex-vereador Gilvan Carlos dos Santos, aos 66 anos de idade.Gilvan passou mal na residência de sua companheira, no bairro Monte Verde, na noite de segunda-feira. Sua companheira, Roseli Domingos, acionou o SAMU, e ele foi encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, onde veio a óbito na manhã desta terça-feira, vítima de infarto, conforme informado por Roseli.Ele deixa a companheira Roseli Gabriel Domingos, os filhos Gian, Daniele e Danitielle, além dos netos Heitor, Vitória, Alice, Tulyana, Davi, Levi e HenryGilvan foi eleito vereador na 13ª Legislatura (2001–2004). Atuou ainda como vereador suplente na 14ª Legislatura (setembro de 2008) e na 17ª Legislatura (dezembro de 2017 a janeiro de 2018), período em que deixou o Legislativo para assumir a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, durante a gestão do ex-prefeito João Dado.A Câmara Municipal prestará suas homenagens póstumas ao ex-vereador Gilvan Carlos dos Santos, reconhecendo sua dedicação à vida pública e ao município.Nossos sentimentos à família e amigos. Que Deus conforte a todos neste momento de dor.Figura muito conhecida nos bailes da cidade e em todos os movimentos carnavalescos, inclusive sendo presidente de escolas de samba, Gilvan também era muito envolvido nas causas sociais do município.Também foi presidente e membro ativo do Conselho da Comunidade Negra de Votuporanga.O corpo de Gilvan será velado no Velório Municipal de Votuporanga a partir das 18 horas, desta terça-feira, e o sepultamento ocorrerá às 10 horas, desta quarta-feira, no Cemitério Parque Jardim das Flores.