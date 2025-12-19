Município já soma mais de 5,8 mil casos e quatro mortes confirmadas no ano; janeiro, fevereiro e março concentram maior risco

Vigilância reforça prevenção e cobra atenção redobrada da população no período conhecido como “temporada da dengue” (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brApós um período de relativa estabilidade nos registros, Votuporanga entra novamente em estado de atenção com a aproximação da chamada “temporada da dengue”. O avanço do verão, marcado por chuvas mais frequentes e temperaturas elevadas típicas do Noroeste Paulista, cria o cenário ideal para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.Historicamente, os meses de janeiro, fevereiro e março concentram o maior número de casos da doença no Brasil. A combinação entre calor intenso e acúmulo de água parada favorece a reprodução do mosquito, elevando o risco de novos surtos justamente no período em que a população tende a relaxar os cuidados preventivos por conta do período festivo.Em Votuporanga, os números acendem um sinal de alerta. Dados oficiais da Secretaria Municipal da Saúde apontam que, ao longo do ano, o município registrou mais de 5,8 mil casos confirmados de dengue, além de quatro mortes associadas à doença. Atualmente, outras 103 ocorrências seguem em investigação, o que pode elevar ainda mais o balanço epidemiológico.Diante desse cenário, a Secretaria da Saúde reforça que o combate à dengue depende, sobretudo, da participação da população. A Vigilância Ambiental orienta os moradores a manterem quintais limpos e livres de qualquer recipiente que possa acumular água, como garrafas, pratos de vasos de plantas, pneus, baldes e sacolas plásticas.A recomendação inclui ainda a limpeza periódica de calhas, o correto fechamento de caixas-d’água e o uso de detergente ou sabão em pó diluídos em água nos ralos internos e externos. Os cuidados devem se estender também aos animais. Bebedouros precisam ser lavados com frequência, utilizando água, bucha e sabão, para eliminar possíveis focos do mosquito.Segundo os órgãos de saúde, a maioria dos criadouros do Aedes aegypti ainda é encontrada dentro das residências, o que torna o envolvimento da comunidade decisivo para conter a doença. A Secretaria Municipal da Saúde destaca que a intensificação das ações de prevenção neste período é fundamental para evitar uma nova explosão de casos.