Obra da escritora Eliane da Silva Rico de Camargo é elogiada pela Editora Viseu e ganha reconhecimento como referência em maturidade afetiva e reconstrução de vínculos

publicado em 23/12/2025

Obra da escritora Eliane da Silva Rico de Camargo é elogiada pela Editora Viseu e ganha reconhecimento como referência em maturidade afetiva e reconstrução de vínculos (Foto: Arquivo pessoal)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO livro “Traição – Como prosseguir na relação após traição”, da escritora Eliane da Silva Rico de Camargo, que mora em Votuporanga, recebeu grandes elogios da Editora Viseu, uma das principais empresas nacionais do ramo editorial, consolidando-se como uma das obras de destaque em 2025.“Traição – Como prosseguir na relação após traição é indicado para leitores que buscam mais do que conforto emocional: é uma leitura para quem deseja crescimento, clareza e maturidade afetiva. Uma obra que transforma dor em aprendizado e silêncio em consciência. Leitura sensível, reflexiva e necessária”, aponta uma resenha divulgada no site da Viseu.A obra aborda caminhos possíveis para casais que enfrentam situações de infidelidade, propondo reflexões profundas sobre confiança, reconstrução emocional e amadurecimento nas relações. Com base em estudos e práticas profissionais, o livro não se limita a relatar a dor causada pela traição, mas busca oferecer instrumentos de compreensão e elaboração emocional, tanto para quem foi traído quanto para quem deseja reconstruir o vínculo de forma consciente.O livro se insere no campo da literatura reflexiva e de desenvolvimento emocional, dialogando com temas contemporâneos das relações afetivas. “Traição – Como prosseguir na relação após traição” está disponível para aquisição nas plataformas digitais Amazon e Clube dos Autores, ampliando o acesso a um conteúdo que vem sendo reconhecido nacionalmente por sua sensibilidade, profundidade e relevância.Eliane possui atuação multidisciplinar, com formação nas áreas de Direito, Psicologia, Pedagogia e Terapias Integrativas. É advogada, psicóloga, pedagoga, escritora e terapeuta holística, com especializações em Constelação Sistêmica Familiar, ABA (Análise do Comportamento Aplicada), Transtorno do Espectro Autista (TEA), Psicologia Hospitalar, Educação a Distância e Violência Doméstica. Também é mediadora e conciliadora formada pelo Conselho Nacional de Justiça (TJ-SP). Na área terapêutica, atua ainda como cromoterapeuta, consteladora, radiestesista e tanatóloga.Mais informações sobre o livro podem ser obtidas com a própria escritora, por meio do telefone (WhatsApp) 17 98135 – 3983. O livro também pode ser adquirido na plataforma digital: www.clubedosautores.com.br.