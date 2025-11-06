Falece Jovair Roberto dos Reis (Foto: Arquivo pessoal)
Faleceu nesta segunda-feira (8) Jovair Roberto dos Reis, aos 84 anos. Ele deixa a esposa Iracema, os filhos Laerte, Claudinei, Edvaldo e Karina, as netas Lenara, Lais, Isabella e Gabrielle. Todos se despedem com saudade e gratidão por sua vida, seu amor e sua história.
O velório será realizado no Velório Municipal de Votuporanga, hoje, a partir das 21h, seguido do sepultamento, às 9h desta terça-feira (9), no Jardim das Flores.
“A família agradece pelas orações, pelo apoio e pelas manifestações de carinho neste momento de dor”.