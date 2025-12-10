A Federação Paulista divulgou a tabela do torneio, e o Clube Atlético Votuporanguense estreia contra o Galvez-AC

publicado em 16/12/2025

Treinador Marcus Vinícius Viola passa instrução para o time sub-20 que se prepara para a Copinha (Foto: CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela detalhada da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. O Clube Atlético Votuporanguense fará sua estreia no dia 2 de janeiro, sexta-feira, às 15h45, diante do Galvez-AC, com transmissão ao vivo pelo YouTube Paulistão.O segundo compromisso do Cavinho será no dia 5 de janeiro, segunda-feira, às 18h15, quando recebe o Falcon-SE, novamente com transmissão do YouTube Paulistão. Encerrando a participação na fase inicial, o CAV enfrenta o Grêmio no dia 8 de janeiro, quinta-feira, às 21h30, em partida que terá transmissão da CazéTV.Todos os jogos da Votuporanguense na primeira fase serão realizados na Arena Plínio Marin, que é a sede do Grupo 2 da competição e também receberá os demais confrontos da chave.Sobre a definição das datas e horários, a direção da Votuporanguense destacou: “a maior competição de base do país já tem datas e horários definidos, e a Pantera Alvinegra está pronta para o desafio. É tradição, é trabalho de base, é a Votuporanguense representando Votuporanga no maior palco do futebol de base do Brasil. A Pantera entra em campo com raça, identidade e o apoio da arquibancada”.Organizada pela Federação Paulista de Futebol, a Copinha de 2026 contará com 32 sedes e reunirá 128 clubes de diversas regiões do país. Considerada a principal competição de base do futebol brasileiro, o torneio terá início no dia 2 de janeiro e será encerrado em 25 do mesmo mês, mantendo o calendário tradicional que culmina com a final disputada no aniversário da cidade de São Paulo.O time sub-20 do Clube Atlético Votuporanguense está em preparação desde o dia 13 de outubro, sob o comando do técnico Marcus Vinícius Viola. O elenco é formado por 30 atletas, incluindo 10 jogadores naturais de Votuporanga, muitos deles revelados nas escolinhas da Prefeitura, além de talentos que se destacaram no Campeonato Paulista Sub-17.Recentemente o Cavinho esteve em Novo Horizonte para um jogo-treino contra o sub-20 do Novorizontino e conquistou a vitória por 1 a 0. Segundo a diretoria, mais do que o placar, o destaque ficou para a evolução apresentada pela equipe ao longo da partida e no processo de trabalho que vem sendo desenvolvido. “Melhor que a vitória é a evolução que a equipe teve e vem tendo. Estamos no caminho certo, com os atletas assimilando bem o que está sendo proposto no dia a dia”, destacou o treinador.