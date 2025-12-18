Partida acontece na segunda-feira (29), na Arena Plínio Marin, em noite especial com presença da torcida

publicado em 23/12/2025

Clube Atlético Votuporanguense se prepara para o Campeonato Paulista da Série A2 (Foto: Róbson Ramos)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO Clube Atlético Votuporanguense entra em campo na próxima segunda-feira (29), às 19h, para um jogo amistoso diante do Noroeste de Bauru. A partida será realizada na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, e marca a apresentação oficial do elenco 2026 da Pantera em uma noite especial voltada à integração entre equipe e torcedores.A direção do clube destaca a importância do compromisso como parte final da preparação antes do início oficial da temporada. “Será um momento importante de união entre time e torcida, o último grande teste antes da estreia oficial. A presença da torcida faz a diferença e empurra a Pantera dentro de campo”.A entrada para o amistoso será no valor de R$ 20, e o clube também confirmou que haverá sorteio de brindes e de ingressos para jogos do CAV no Campeonato Paulista da Série A2, competição que começa em janeiro. A diretoria da Votuporanguense reforçou o convite aos torcedores para que compareçam ao estádio e apoiem a equipe desde o início do projeto. “Vista sua camisa do CAV ou vá de preto e branco, leve sua família, chame os amigos e venha apoiar o nosso time desde o primeiro passo dessa nova caminhada. Juntos pelo CAV. Juntos pelo elenco 2026”.O elenco da Alvinegra foi apresentado oficialmente no dia 12 de novembro e, desde então, vem treinando com foco total na disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. A equipe é comandada pelo treinador Paulo Roberto Santos e realiza seus trabalhos tanto na cidade de Álvares Florence quanto no campo da Unifev, na Cidade Universitária. Atualmente, o grupo profissional é composto por 24 atletas.Durante o período de preparação, o CAV já realizou cinco jogos-treinos. Dois deles foram disputados contra a própria equipe sub-20 do clube, que se prepara para a Copa Paulista de Futebol Júnior. Além disso, a Pantera enfrentou o Catanduva duas vezes e o Bandeirante de Birigui. Nos confrontos contra o sub-20, o elenco profissional saiu vitorioso, enquanto nos duelos contra o Catanduva obteve uma vitória e um empate. A equipe de Votuporanga perdeu para o Bandeirante.A diretoria do clube tem ressaltado que os resultados dos jogos-treinos são secundários neste momento, já que o principal objetivo é ajustar a equipe para a competição oficial. Recentemente, o treinador avaliou de forma positiva o trabalho desenvolvido até agora, destacando que os atletas têm assimilado bem as orientações propostas desde o início do período de treinamentos, iniciado logo após a apresentação do elenco.A Votuporanguense estreia na Série A2 no dia 10 de janeiro, um sábado, às 18h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, contra o Água Santa. A competição desta temporada apresenta como novidade a realização de quadrangulares na segunda fase, etapa que antecede a semifinal e definirá os acessos. Na primeira fase, as 16 equipes se enfrentam em turno único, com rebaixamento das duas piores colocadas e classificação das oito mais bem posicionadas. Na etapa seguinte, os classificados serão divididos em dois grupos formados por 1º, 3º, 6º e 8º colocados de um lado, e 2º, 4º, 5º e 7º do outro, disputando partidas em turno e returno. Os líderes de cada chave enfrentarão os segundos colocados na semifinal, que, além da vaga na decisão, garantirá o acesso à elite estadual de 2027. Em caso de igualdade no placar agregado, prevalecerá a melhor campanha, critério que também dará ao time de melhor desempenho o direito de decidir em casa.