Partida acontece na segunda-feira (29), na Arena Plínio Marin, em noite especial com presença da torcida
Clube Atlético Votuporanguense se prepara para o Campeonato Paulista da Série A2 (Foto: Róbson Ramos)
Daniel Marques
O Clube Atlético Votuporanguense entra em campo na próxima segunda-feira (29), às 19h, para um jogo amistoso diante do Noroeste de Bauru. A partida será realizada na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, e marca a apresentação oficial do elenco 2026 da Pantera em uma noite especial voltada à integração entre equipe e torcedores.
A direção do clube destaca a importância do compromisso como parte final da preparação antes do início oficial da temporada. “Será um momento importante de união entre time e torcida, o último grande teste antes da estreia oficial. A presença da torcida faz a diferença e empurra a Pantera dentro de campo”.
A entrada para o amistoso será no valor de R$ 20, e o clube também confirmou que haverá sorteio de brindes e de ingressos para jogos do CAV no Campeonato Paulista da Série A2, competição que começa em janeiro. A diretoria da Votuporanguense reforçou o convite aos torcedores para que compareçam ao estádio e apoiem a equipe desde o início do projeto. “Vista sua camisa do CAV ou vá de preto e branco, leve sua família, chame os amigos e venha apoiar o nosso time desde o primeiro passo dessa nova caminhada. Juntos pelo CAV. Juntos pelo elenco 2026”.
O elenco da Alvinegra foi apresentado oficialmente no dia 12 de novembro e, desde então, vem treinando com foco total na disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. A equipe é comandada pelo treinador Paulo Roberto Santos e realiza seus trabalhos tanto na cidade de Álvares Florence quanto no campo da Unifev, na Cidade Universitária. Atualmente, o grupo profissional é composto por 24 atletas.
Durante o período de preparação, o CAV já realizou cinco jogos-treinos. Dois deles foram disputados contra a própria equipe sub-20 do clube, que se prepara para a Copa Paulista de Futebol Júnior. Além disso, a Pantera enfrentou o Catanduva duas vezes e o Bandeirante de Birigui. Nos confrontos contra o sub-20, o elenco profissional saiu vitorioso, enquanto nos duelos contra o Catanduva obteve uma vitória e um empate. A equipe de Votuporanga perdeu para o Bandeirante.
A diretoria do clube tem ressaltado que os resultados dos jogos-treinos são secundários neste momento, já que o principal objetivo é ajustar a equipe para a competição oficial. Recentemente, o treinador avaliou de forma positiva o trabalho desenvolvido até agora, destacando que os atletas têm assimilado bem as orientações propostas desde o início do período de treinamentos, iniciado logo após a apresentação do elenco.
A Votuporanguense estreia na Série A2 no dia 10 de janeiro, um sábado, às 18h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, contra o Água Santa. A competição desta temporada apresenta como novidade a realização de quadrangulares na segunda fase, etapa que antecede a semifinal e definirá os acessos. Na primeira fase, as 16 equipes se enfrentam em turno único, com rebaixamento das duas piores colocadas e classificação das oito mais bem posicionadas. Na etapa seguinte, os classificados serão divididos em dois grupos formados por 1º, 3º, 6º e 8º colocados de um lado, e 2º, 4º, 5º e 7º do outro, disputando partidas em turno e returno. Os líderes de cada chave enfrentarão os segundos colocados na semifinal, que, além da vaga na decisão, garantirá o acesso à elite estadual de 2027. Em caso de igualdade no placar agregado, prevalecerá a melhor campanha, critério que também dará ao time de melhor desempenho o direito de decidir em casa.