Silvio Yassuo Fukuiama (Foto: Arquivo pessoal)
Faleceu na manhã desta segunda-feira (22), Silvio Yassuo Fukuiama, de 55 anos, morador de Votuporanga. Membro de uma família de esportistas, Silvio jogou vôlei durante muitos anos, tanto em Votuporanga quanto no Japão. Ele deixa a mãe Kinuyo, e os irmãos Celso, Célio, Sérgio (que mora no Japão) e o professor Márcio Fukuiama. O velório começa às 13h no Velório Municipal e o enterro será às 17h no Cemitério Municipal. A causa do falecimento foi um câncer, contra o qual ele lutou por mais de dois anos.