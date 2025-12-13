Temporal que atingiu Votuporanga causou estragos no Parque da Cultura e outros pontos da cidade; cidade segue em alerta

publicado em 16/12/2025

Temporal que atingiu Votuporanga causou estragos no Parque da Cultura e outros pontos da cidade; cidade segue em alerta (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga segue em alerta máximo para tempestades após o forte temporal registrado no último fim de semana, que deixou um rastro de destruição por diferentes pontos da cidade. De acordo com a Defesa Civil, há risco de novas chuvas intensas acompanhadas de rajadas de vento que podem chegar a 80 quilômetros por hora, ao menos até amanhã, com previsão de tempo instável por mais uma semana.A força do vendaval da madrugada de sábado (13) provocou a queda de mais de 25 árvores em diversas regiões do município. Apesar dos estragos, o balanço oficial aponta que não houve vítimas. Uma residência no bairro Parque Residencial do Lago chegou a ser parcialmente destelhada, mas não foi necessária a retirada da família.Um dos pontos mais atingidos foi o Parque da Cultura, que precisou ser totalmente interditado durante todo o fim de semana. Árvores de grande porte caíram e destruíram brinquedos dos parques infantis, enquanto a força do vento chegou a tombar banheiros químicos e danificar a decoração natalina instalada no local.Desde as primeiras horas de sábado, equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e um mutirão envolvendo diversas secretarias municipais atuaram na limpeza e reorganização da área, sob coordenação da Secretaria de Serviços Urbanos. O parque será reaberto a partir de hoje, com áreas internas liberadas e trechos externos ainda interditados, exigindo atenção redobrada dos frequentadores às sinalizações.As quedas de árvores também provocaram interdições temporárias em importantes vias. Um dos casos mais críticos ocorreu na avenida Antonio Augusto Paes (avenida do Lanchopão), onde uma árvore foi arrancada com raiz e tudo, bloqueando totalmente a pista no sentido bairro–centro. A situação foi normalizada ainda no início da tarde de sábado. Houve registros semelhantes na avenida Horácio dos Santos, na rua Emílio Nogueira, próximo à avenida Vale do Sol, e nas estradas municipais Primo Furlani, Colônia Torta e Vanágua, todas já liberadas para o tráfego.O temporal também afetou o sistema semafórico da cidade. Segundo a Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, seis conjuntos apresentaram falhas, principalmente nas avenidas Wilson de Souza Foz, Brasil e 9 de Julho. Um equipamento foi impactado pela falta de energia elétrica e outros cinco entraram em modo de amarelo piscante devido à oscilação na rede. O trânsito foi normalizado ainda nas primeiras horas de ontem.