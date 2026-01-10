Ituano e Votuporanguense jogaram na noite desta quarta-feira (14) em Itu

publicado em 14/01/2026

Ituano e CAV jogaram em Itu na noite desta quarta-feira (14) (Foto: @flaviotorresphoto)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brItuano e Votuporanguense jogaram na noite desta quarta-feira (14), no Estádio Municipal Doutor Novelli Junior, em Itu, pela segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A2. A Pantera sofreu muita pressão durante toda a partida e perdeu por 1 a 0. Neto Berola fez o único gol do duelo. O goleiro alvinegro, Gabriel Félix, evitou um placar mais elástico.Aos 33 minutos do primeiro tempo os donos da casa abriram o placar. Após erro na saída de bola alvinegra, Bruno Mezenga ficou com ela e tocou para Neto Berola. O atacante do Galo entrou na área e chutou no canto direito do goleiro Gabriel Félix.Já na segunda etapa, no primeiro minuto, Bruno Mezenga recebeu dentro da área, pelo lado esquerdo e chutou de canhota, rasteiro, mas o arqueiro da Pantera defendeu. Na sobra, Tássio, sozinho, chutou por cima do gol. Grande oportunidade desperdiçada pela equipe de Itu.Aos nove, em mais um erro de saída de bola da Alvinegra, Xavier ficou com ela e tocou para Tiaguinho, que chutou, mas Gabriel Félix saiu bem e defendeu. Outra chance clara desperdiçada pelo Galo. Gabriel Félix salvou o CAV aos 21. Depois de cobrança de escanteio da direita, Carlão cabeceou e o goleiro espalmou.Aos 33, Bruno Alves chutou de fora da área, do lado direito, e a bola bateu na trave esquerda de Gabriel Félix.A Série A2 temporada apresenta como novidade a realização de quadrangulares na segunda fase, etapa que antecede a semifinal e definirá os acessos. Na primeira fase, as 16 equipes se enfrentam em turno único, com rebaixamento das duas piores colocadas e classificação das oito mais bem posicionadas. Na etapa seguinte, os classificados serão divididos em dois grupos formados por 1º, 3º, 6º e 8º colocados de um lado, e 2º, 4º, 5º e 7º do outro, disputando partidas em turno e returno.Os líderes de cada chave enfrentarão os segundos colocados na semifinal, que, além da vaga na decisão, garantirá o acesso à elite estadual de 2027. Em caso de igualdade no placar agregado, prevalecerá a melhor campanha, critério que também dará ao time de melhor desempenho o direito de decidir em casa.O próximo jogo do CAV será sábado (17), às 19h, contra o Sertãozinho, na casa do adversário, o Estádio Municipal Frederico Dalmaso, o "Fredericão".