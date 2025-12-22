O empresário Ademir Pantaleão, de 60 anos, morreu de infarto na manhã desta quarta-feira (14), por volta das 7h30, em sua residência na cidade de Valentim Gentil.

publicado em 14/01/2026

Falece o empresário Ademir Pantaleão; Foto: ( Arquivo pessoal)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO empresário Ademir Pantaleão, de 60 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (14), por volta das 7h30, em sua residência na cidade de Valentim Gentil. Ele era um dos proprietários da Lion Fitness.Segundo informações apuradas com familiares, a esposa de Ademir o teria encontrado já sem vida no banheiro da casa. A suspeita é que ele tenha infartado.O grupo Lion Fitness emitiu uma nota nas redes sociais: “Nos despedimos hoje do Sr. Ademir, um líder à frente do seu tempo, movido por ideias, sensibilidade e propósito. Sempre acreditou nas pessoas, valorizou relações e conduziu a empresa com o cuidado de quem enxerga cada colaborador como parte de uma grande família. Generoso no ouvir, firme nos conselhos e humano nas atitudes, deixa um legado que vai muito além do que construiu, permanece nos valores que nos ensinou e nas pessoas que tocou ao longo de sua trajetória”.A Lion Fitness é uma empresa do Grupo Lion que tem se destacado no mercado fitness há mais de 24 anos. A empresa tornou-se uma das maiores fabricantes de equipamentos profissionais para academias, clubes, condomínios e residências em todo o país."Produzimos equipamentos com alta tecnologia, qualidade, robustez, design inovador e excelente biomecânica, que atendem aos mais altos padrões de exigência do mercado. Nosso propósito é oferecer soluções que ajudem os clientes a obterem sucesso em seus objetivos. Com muito orgulho, a Lion Fitness tem clientes em toda a América do Sul e, atualmente, conta com mais de 3500 academias 100% Lion apenas no Brasil, parcerias que se tornaram negócios de sucesso", destaca o grupo.