Levantamento da reportagem do A Cidade mostra que 1.437 empresas iniciaram atividades em 2025, enquanto 961 encerraram

publicado em 14/01/2026

O advogado Diego Honorato conversou com o jornal A Cidade; quase 500 empresas foram abertas em 2025 (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brMais de 1.400 empresas foram abertas em um ano em Votuporanga. De acordo com apuração da reportagem do jornal A Cidade junto ao Cadastro Mobiliário do Município, ao longo de todo o ano de 2025, 1.437 empresas abriram suas portas na cidade. No mesmo período, 961 empreendimentos encerraram suas atividades, o que resultou em um saldo positivo de 476 novos negócios formais.Os dados consideram apenas empresas formalizadas. Por isso, a tendência é que o número de novos negócios seja ainda maior, caso fossem contabilizadas também as atividades exercidas na informalidade.A reportagem conversou com o advogado Diego Honorato, de 35 anos, que abriu a Construtora Honorato. O prédio da empresa está localizado na Avenida Brasil, no bairro São Judas Tadeu. O empreendedor relatou satisfação com o empreendimento instalado no município. “Hoje nós temos parcerias com boas imobiliárias, com bons corretores. Hoje a gente trabalha com construções individuais”.Questionado sobre o motivo de ter escolhido Votuporanga para instalar o negócio, Diego explicou que é votuporanguense, gosta da cidade e vê potencial de crescimento no município.A abertura de empresas em Votuporanga é realizada por meio do sistema estadual VRE Redesim, que é integrado ao sistema da Prefeitura. Após a constituição da empresa, as informações são transmitidas automaticamente ao sistema municipal, onde é gerado um processo administrativo para abertura da inscrição municipal.No caso de pessoas físicas, como prestadores de serviço, ambulantes e feirantes, a solicitação da inscrição municipal é feita diretamente pelo site da Prefeitura, no menu Cidadão On-line.Os Microempreendedores Individuais (MEI) são dispensados do pagamento de todas as taxas relacionadas ao Cadastro Mobiliário. A isenção está prevista no artigo 128 da Lei Complementar nº 460/2021 e suas alterações. Questionada sobre a quantidade de MEI e de ME abertas em 2025, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico não respondeu até o fechamento desta edição.