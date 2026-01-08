Votuporanguense e Água Santa jogaram na noite deste sábado (10) na Arena Plínio Marin
Fernandinho comemora o gol da vitória alvinegra (Foto: @jheni.fotos)
Com 1.774 torcedores presentes, Clube Atlético Votuporanguense e Água Santa jogaram na noite deste sábado (10), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga. Fernandinho marcou na primeira etapa e o CAV venceu por 1 a 0.
Aos oito minutos o CAV abriu o placar. Fernandinho recebeu com bastante espaço pelo meio, cortou o defensor para dentro e bateu de direita, no canto direito do goleiro do Água Santa.
O grande lance do primeiro tempo foi o gol. De resto, a partida foi morna e sem chances claras. A segunda etapa começou como a primeira terminou, sem grandes oportunidades. Aos 27, Gabriel Vidal, zagueiro do Netuno, caiu em cima do braço e teve um machucado aparentemente sério. A ambulância entrou em campo e levou o jogador para o hospital.
Aos 40 minutos, Willian Bahia, do Água Santa, recebeu pela esquerda, dentro da área, cortou para o meio, chutou e a bola bateu na rede pelo lado de fora. Aos 45, Gabriel Félix salvou a Alvinegra. Após cobrança de falta da intermediária, a bola foi cabeceada e o goleiro defendeu no seu canto direito. Aos 46, depois de cobrança de escanteio da direita, a bola foi cabeceada e acertou o travessão da Pantera.
O jogo terminou em 1 a 0 para o CAV. O próximo jogo da Pantera será quarta-feira (14), às 18h30, em Itu, contra o Ituano.