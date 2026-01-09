Cavinho e Chape jogaram na Arena Plínio Marin (Foto: Leandro Barbosa)
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
A caminhada do time sub-20 do Clube Atlético Votuporanguense na Copinha chegou ao fim. Na noite desta segunda-feira (12), o Cavinho recebeu a Chapecoense na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, perdeu por 2 a 1 e está fora da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O CAV levou dois gols muito cedo, tentou reagir, mas não conseguiu empatar.
A Alvinegra começou a partida com Felipe; Yago Martins, Dionísio, Vytor Galdino e Luiz Henrique; Gabriel Santos, Yago Moreira e Yuri; Glaucon, Thalysson e Milani.
Os visitantes abriram o placar rápido. Aos seis minutos, Gleidson cruzou da direita e Kassio, livre, completou para o gol. Aos 16, o time de Santa Catarina ampliou. O goleiro bateu tiro de meta, a zaga alvinegra falhou, e a bola ficou com Gleidson, do lado direito, dentro da área; o atacante chutou cruzado, rasteiro, no canto direito de Felipe. O primeiro tempo terminou em 2 a 0.
Já na segunda etapa, o CAV quase diminui aos seis. Yago Moreira, dentro da área pelo lado direito, ajeitou para a perna esquerda, chutou e a bola passou perto da trave direita de Kainã. Aos 11, Felipe fez grande defesa e impediu o terceiro da Chape. Depois de cruzamento, Igor, livre na pequena área, cabeceou e o arqueiro da Pantera espalmou. Aos 36, depois de bola cruzada da esquerda, Gabriel Rodrigues cabeceou e Kainã defendeu bonito. Aos 50 minutos, Jackson girou e fez um bonito gol, em chute de canhota no canto direito de Kainã. O duelo terminou 2 a 1 para os visitantes, que agora enfrentarão o Grêmio.
O Cavinho vez uma boa campanha na primeira fase do torneio. O time comandado pelo técnico Marcos Vinícius Viola venceu o Galvez-AC na estreia, derrotou o Falcon-SE e empatou com o Grêmio. Com sete pontos, a equipe ficou em segundo por conta dos critérios de desempate. Assim, a Pantera pegou a primeira colocada do Grupo 1, sediado em Santa Fé do Sul, a Chapecoense.
Todos os jogos da Votuporanguense na Copinha foram realizados na Arena Plínio Marin, que foi a sede do Grupo 2 e também recebeu os demais confrontos da chave. O time sub-20 do Clube Atlético Votuporanguense iniciou a preparação no dia 13 de outubro. O elenco é formado por 30 atletas, incluindo 10 jogadores naturais de Votuporanga, muitos deles revelados nas escolinhas da Prefeitura, além de talentos que se destacaram no Campeonato Paulista Sub-17.
A Copinha, considerada a principal competição de base do futebol brasileiro, começou no dia 2 de janeiro e será encerrada em 25 deste mês, mantendo o tradicional calendário que culmina com a final celebrada sempre no aniversário da cidade de São Paulo.
Organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF), a competição começou com 128 clubes de diversas regiões do país divididos em 32 grupos.