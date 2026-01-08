O CAV recebe o Água Santa na Arena Plínio Marin; a rádio Cidade FM 94,7 transmite tudo ao vivo, com pré e pós jogo

publicado em 10/01/2026

A votuporanguense do meia Anderson Feijão estreia hoje no Campeonato Paulista da Série A2 (Foto: @pedrozacchi @jheni.fotos @fotofut017)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA espera da torcida alvinegra acabou! Após mais de um semestre sem futebol profissional, o Clube Atlético Votuporanguense estreia hoje no Campeonato Paulista da Série A2 2026. O adversário é o Água Santa, de Diadema, e a bola rola às 18h, na Arena Plínio Marin. Como de costume, a rádiotransmite todas as emoções com pré e pós jogo. A jornada esportiva começa às 17h.O treinador do CAV, Paulo Roberto Santos, não deu pistas dos 11 iniciais, mas tendo como base o time que começou o único amistoso, contra o Noroeste, a expectativa é da escalação ter Gabriel; Vinícius Baraciolli, Pedro Vitor, Matheusão e Kauã; Feitosa, Alisson, Fernandinho e Rodolfo; Orlando Junior e Luiz Tiago.O comandante alvinegro esteve na manhã de ontem na rádio, no programa Bola em Jogo, e falou sobre as expectativas para a estreia. “Conseguimos montar um grupo com perfil da divisão, é um plantel bem equilibrado. Entendo que a equipe vai crescendo dentro da competição, gradativamente”, comentou.O treinador observou que a estreia mexe com o emocional de todos os envolvidos: “toda estreia vai ter essa ansiedade na frente que você vai ter que encarar como mais um adversário”.Para Paulo Roberto, a Alvinegra está entre as seis ou sete equipes que vão brigar pelo objetivo final da competição, o acesso. “O nosso trabalho já foi planejado desde o início com o objetivo final de brigar por esse acesso. E o Água Santa é também uma das equipes que vão brigar pra subir. Pela montagem do elenco, é natural que se coloque o CAV como uma das equipes pra subir”, apontou.O elenco da Pantera iniciou a preparação para a temporada no dia 12 de novembro, portanto há quase dois meses. O time usou três gramados para os treinamentos: a Arena, o campo da Unifev (na Cidade Universitária) e um campo no município vizinho de Álvares Florence.A política de valores de ingressos para a partida de hoje será a mesma aplicada ao longo de todo o Campeonato Paulista A2. Os valores praticados seguem determinação da Federação Paulista de Futebol (FPF), que estabelece preços mínimos obrigatórios para as competições oficiais organizadas pela entidade. De acordo com o regulamento, não é permitido aos clubes cobrar valores inferiores aos estipulados pela Federação. Os valores dos ingressos serão: Setor 1 – Área Coberta: R$ 30; Setor 2 – Geral: R$ 20; e Setor Visitante: R$ 20.Os ingressos podem ser adquiridos na Clínica do Pescador, Polizeli Parafusos, Victor’s Celulares e na Arena Plínio Marin a partir das 16h.