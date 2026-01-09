Sem frustração. É assim que se sente o treinador do time sub-20 do Clube Atlético Votuporanga, Marcos Vinícius Viola, que se despediu da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026 ao perder para a Chapecoense

publicado em 14/01/2026

Marcus Vinícius Viola, técnico da equipe sub-20 do Clube Atlético Votuporanguense (Foto: @fotofut017)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brEntrevistado pela rádio Cidade FM 94,7 logo após o jogo, o técnico observou que em jogos "grandes", como o do Grêmio e anteontem contra a Chape, não é permitido errar. "Nós erramos contra o Grêmio em uma bola parada, mas conseguimos consertar no intervalo, voltamos, empatamos e tivemos chances de vencer a partida. Contra a Chapecoense tivemos dois erros, então você buscar um 2 a 0 fica mais difícil, embora eu tenha que parabenizar os meninos pelo segundo tempo que fizeram. Mas o gol veio muito tarde", comentou.Na visão do treinador, destruir é mais fácil que construir, então a equipe de Santa Caterina teve méritos ao se defender bem. "A Chapecoense se fechou ali atrás, começou a destruir as nossas jogadas, e mesmo assim nós tivemos oportunidades, mas não conseguimos alcançar a classificação", contou.Viola entende que após a eliminação, fica o sentimento de aprendizado, mas nunca de frustração. "Fica um pouquinho de angústia porque poderia ter dado, a gente poderia ter passado. Mas agora é colocar a cabeça no lugar e ver os próximos passos para a continuidade do trabalho", acrescentou.A caminhada do time sub-20 do Clube Atlético Votuporanguense na Copinha chegou ao fim. Na noite de anteontem, o Cavinho recebeu a Chapecoense na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, perdeu por 2 a 1 e está fora da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O CAV levou dois gols muito cedo, tentou reagir, mas não conseguiu empatar.O time sub-20 do Clube Atlético Votuporanguense iniciou a preparação no dia 13 de outubro. O elenco é formado por 30 atletas, incluindo 10 jogadores naturais de Votuporanga, muitos deles revelados nas escolinhas da Prefeitura, além de talentos que se destacaram no Campeonato Paulista Sub-17.