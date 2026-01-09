Como de costume, a rádio Cidade FM 94,7 transmite todas as emoções com pré e pós jogo; a jornada esportiva começa às 17h30

publicado em 14/01/2026

A Votuporanguense volta a jogar na noite de hoje pelo Campeonato Paulista da Série A2 (Foto: Jhenifer Cristine)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO Clube Atlético Votuporanguense faz hoje o seu segundo jogo no Campeonato Paulista da Série A2 2026. O CAV vai até Itu, onde encara o Ituano, às 18h30, no Estádio Doutor Novelli Júnior. A Pantera estreou com vitória diante do Água Santa, na Arena Plínio Marin. Como de costume, a rádio Cidade FM 94,7 transmite todas as emoções com pré e pós jogo. A jornada esportiva começa às 17h30.Na partida passada, o técnico Paulo Roberto Santos começou o jogo com Gabriel Félix; Vinícius Baracioli, Matheusão, Pedro Vitor e Kauã; Feitosa, Alison, Rodolfo e Feijão; Fernandinho e Caio Mancha. A expectativa é que ele repita a escalação inicial. O meia Feijão, que se machucou contra o Netuno, é dúvida e será reavaliado hoje em Itu.Em conversa com a reportagem da rádio Cidade FM 94,7 antes da viagem, o volante Daniel destacou que na Série A2 não existem jogos fáceis. “O Ituano é uma equipe de qualidade, inclusive eu estava lá no ano passado, eles mantiveram a base, o mesmo treinador, então será mais um jogo difícil”, comentou.O elenco da Pantera iniciou a preparação para a temporada no dia 12 de novembro. O time usou três gramados para os treinamentos: a Arena, o campo da Unifev (na Cidade Universitária) e um campo no município vizinho de Álvares Florence.A Série A2 2026 apresenta como novidade a realização de quadrangulares na segunda fase, etapa que antecede a semifinal e definirá os acessos. Na primeira fase, as 16 equipes se enfrentam em turno único, com rebaixamento das duas piores colocadas e classificação das oito mais bem posicionadas. Na etapa seguinte, os classificados serão divididos em dois grupos formados por 1º, 3º, 6º e 8º colocados de um lado, e 2º, 4º, 5º e 7º do outro, disputando partidas em turno e returno. Os líderes de cada chave enfrentarão os segundos colocados na semifinal, que, além da vaga na decisão, garantirá o acesso à elite estadual de 2027.Três atletas da Alvinegra seguem no Departamento Médico: os atacantes Marcos Nunes e Minho e o meio-campista Portuga. Marcos ainda não tem previsão de volta, enquanto Portuga e Minho fazem o trabalho de transição.