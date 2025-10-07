Pedro Vitor Gualberto de Assis Barreto (Foto: CAV)
O Clube Atlético Votuporanguense anunciou na tarde desta sexta-feira (10) a contratação de Pedro Vitor Gualberto de Assis Barreto, conhecido como PV, para a disputa do Paulistão Sicredi A2 2026.
Natural de Moreno-PE, o defensor de 28 anos, 1,86m de altura e destro, atua como zagueiro e também como lateral-direito, oferecendo versatilidade e consistência ao setor defensivo do CAV.
PV foi formado nas categorias de base do São Caetano e do Santo André, e acumula passagens por clubes como Bahia, Pouso Alegre, Joinville, Campinense, São Bernardo, Uberlândia, Taubaté, Valeriodoce, Oeste, Água Santa e o Naxxar Lions, seu último clube antes de acertar com o Votuporanguense.
“Com experiência no futebol paulista e nacional, além de passagens internacionais, PV chega ao CAV para reforçar a linha defensiva com força, técnica e segurança”, destaca a direção alvinegra.