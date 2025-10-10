Ex-vereador Jura se exonera, e mudanças no primeiro escalão podem abrir espaço para vereadores assumirem secretarias

publicado em 10/10/2025

Ex-vereador Jura se exonera, e mudanças no primeiro escalão podem abrir espaço para vereadores assumirem secretarias (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO ex-vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), pediu exoneração do cargo de chefe de gabinete do prefeito Jorge Seba (PSD). A informação circulou ontem pelos corredores da Prefeitura de Votuporanga e foi confirmada posteriormente pelo jornalA decisão se deu poucos dias após uma reunião entre dirigentes e membros do PSB, onde foram discutidos temas como a relação do partido com o atual governo, diante da proximidade das eleições do ano que vem. Procurado pela reportagem, Jura, porém, afirmou que sua saída não tem ligação com o partido e seria de caráter estritamente pessoal.“Sou grato pela oportunidade que me foi dada e neste período tive a oportunidade de desenvolver um trabalho muito positivo, mas é hora de seguir um novo caminho. Permaneço ainda até o fim do mês para realizar uma transição harmônica”, disse.Em que pese a negativa, é claro que com a saída de Jura, o PSB também tende a desembarcar do governo e se juntar às fileiras da oposição. A legenda já havia anunciado que iria desenvolver um trabalho no município para a reeleição da possível chapa Lula/Alckmin e na e ampliação do número de deputados estaduais, federais e senadores do partido, ou seja, na contramão de como deve atuar o “Grupão” que administra Votuporanga.A exoneração de Jura também ocorre em meio aos rumores de uma reforma administrativa no primeiro escalão do governo Jorge Seba. Nos últimos dias, informações de bastidores apontam que pelo menos dois vereadores devem se licenciar para ocupar secretarias na Prefeitura: Dr. Leandro (PSD) e Sargento Marcos Moreno (PL).Para tal, no entanto, Seba terá que abrir vagas no governo, ou seja, demitir aliados. Um dos nomes ventilados para “cair” era justamente o de Jura, que, então, teria se antecipado e pedido exoneração.Um outro secretário ainda deve ser exonerado nos próximos dias para que a reforma se concretize. Internamente os comentários indicam que uma das mudanças seria na secretaria de Administração, hoje comandada por Miguel Maturana. Tudo, porém, ainda não passa de especulação.Se as trocas forem confirmadas, devem assumir cadeiras na Câmara o primeiro-suplente do PSD, que é o ex-vereador Meidão, e a primeira-suplente do PL, Maraísa Rodrigues.