Baracioli foi peça fundamental nas conquistas do título da Série A3 e do vice-campeonato da Copa Paulista de 2024
Vinicius Baracioli (Foto: CAV)
Ele está de volta! O Clube Atlético Votuporanguense anuncia o retorno de Vinicius Henrique Baracioli Maciel, o Vinicius Baracioli, para a disputa do Paulistão Sicredi A2 2026.
O lateral-direito de 25 anos, 1,78m de altura, 72 kg e destro, volta ao CAV com a mesma determinação e entrega que marcaram sua primeira passagem pelo clube.
Baracioli foi peça fundamental nas conquistas do título da Série A3 e do vice-campeonato da Copa Paulista de 2024, somando 27 jogos e 4 gols com a camisa alvinegra. Querido pela torcida, é lembrado pela raça, disposição e espírito competitivo dentro de campo.
Com formação nas categorias de base do Tanabi e do Mirassol, Baracioli também defendeu as cores do Água Santa, Barra-SC, Capital CF, Tombense e Santo André, além de ter sido campeão brasileiro da Série D pelo Mirassol.
Agora, o “queridinho da torcida alvinegra” retorna para ajudar o CAV em seus anseios de chegar à elite do futebol paulista.