Pescadores de Votuporanga e região divulgaram fotos e vídeos de vários peixes mortos e cobram providências dos órgãos responsáveis

publicado em 10/10/2025

Pescadores relataram que muitos peixes estão aparecendo mortos no rio São José dos Dourados e cobram providências (Foto: Reprodução)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brTécnicos da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) realizaram na quarta-feira (8) uma vistoria no rio São José dos Dourados para averiguar a denúncia de pescadores sobre a mortandade de peixes. A informação foi confirmada ontem pelo órgão após ser questionado pelosobre a situação.Em nota, a Cetesb afirmou que, durante a vistoria, feita em conjunto com um dos denunciantes, foram identificados três peixes mortos. “Durante a fiscalização não foram encontrados lançamentos de efluentes e/ou irregularidades”, diz a nota.Pescadores, no entanto, relatam que a situação é muito mais grave. Ao, Devair Dias Nascimento, que é morador antigo da região, disse que pesca há mais de 30 anos no rio na área popularmente conhecida como “Pedro Quinca” e que nunca tinha visto cena semelhante. Ele inclusive encaminhou uma foto de um peixe que ele pescou nas águas do São José dos Dourados cerca de 20 dias antes da mortandade.“Dá muita dó de ver isso. São muitos, mas muitos peixes mortos mesmo. Mandei as fotos e os vídeos para a Polícia Ambiental e eles disseram que estão dando sequência no caso”, contou.Nos registros enviados à reportagem, é possível observar grande quantidade de peixes mortos, muitos de grande porte, às margens do rio. O morador ainda relata o forte odor decorrente da decomposição. Em outro vídeo, peixes ainda vivos aparecem na superfície da água, aparentemente em dificuldade para respirar, o que indica baixo nível de oxigenação.