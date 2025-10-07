Fernandinho acumula passagens por clubes importantes do futebol brasileiro e internacional
Fernandinho (Foto: CAV)
O Clube Atlético Votuporanguense anuncia a contratação de Fernando Nathan Padilha de Arruda, o Fernandinho, para a disputa do Paulistão Sicredi A2 2026.
Natural de Cuiabá (MT), o meia-atacante de 33 anos, 1,78m de altura e destro, chega ao CAV trazendo experiência, técnica e muita alegria dentro de campo.
.
Fernandinho acumula passagens por clubes importantes do futebol brasileiro e internacional, como Portuguesa, Ypiranga-RS, Ferroviária, Remo, Brusque, Água Santa, São Bento, Amazonas FC, Pouso Alegre, Uberlândia, Al Hussein e, mais recentemente, o Ituano, seu último clube antes de acertar com o Votuporanguense.
.
Com um estilo de jogo ofensivo, habilidoso e criativo, Fernandinho chega para reforçar o meio-campo e o ataque da equipe alvinegra, trazendo leveza, inteligência e alegria para o setor criativo.