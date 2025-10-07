Matheusão (Foto: CAV)
O Clube Atlético Votuporanguense anunciou a chegada de Matheus Santos Nunes, conhecido como Matheusão, para a disputa do Paulistão Sicredi A2 2026.
Natural de Iporã do Oeste (SC), o zagueiro de 29 anos é canhoto e chega ao CAV para fortalecer ainda mais o sistema defensivo alvinegro.
Matheusão tem passagens por diversos clubes do futebol brasileiro, como Nacional-PR, Monte Azul, São Caetano, Botafogo-SP, Portuguesa-RJ, Volta Redonda, Náutico, CSA e, mais recentemente, o Uberlândia, onde disputou o Brasileirão Série D.
“Com imposição física, boa leitura de jogo e muita personalidade, o defensor se destaca pela firmeza nas disputas e liderança em campo – atributos que prometem dar ainda mais segurança à defesa da Pantera”, destaca a diretoria alvinegra.