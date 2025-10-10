Ação do Procon de Votuporanga irá orientar comerciantes e consumidores sobre consumo seguro de bebidas alcoólicas

publicado em 10/10/2025

Ação do Procon de Votuporanga irá orientar comerciantes e consumidores sobre consumo seguro de bebidas alcoólicas (Foto: Divulgação)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO Procon de Votuporanga, em conjunto com o Núcleo Regional do Procon-SP de Rio Preto, irá realizar hoje a operação #DeOlhoNoCopo em bares, restaurantes e serv festas do município. A ação, que ocorrerá das 15h às 22h, tem como objetivo orientar comerciantes e consumidores sobre cuidados na compra, venda e consumo de bebidas alcoólicas, diante dos casos de intoxicação por metanol por conta do consumo de bebidas falsificadas.A iniciativa integra uma ação estadual simultânea de orientação, além de esclarecer a população sobre os critérios adotados pela força-tarefa do Governo de São Paulo nas investigações e interdições de estabelecimentos onde são encontradas bebidas adulteradas.Durante a ação, os agentes do Procon vão instruir os empresários sobre procedimentos de gestão e controle de fornecedores, incluindo a exigência de Nota Fiscal eletrônica, verificação da origem dos produtos, armazenamento seguro e atenção a sinais de adulteração nas bebidas. Os consumidores também receberão orientações práticas sobre seus direitos, desde o dever de informação até o consumo responsável, garantindo segurança, qualidade e transparência nas relações comerciais, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor.A mobilização estadual #DeOlhoNoCopo integra as ações da força-tarefa do Governo de São Paulo, que apura casos de contaminação por metanol em bebidas. Com esta iniciativa conjunta, o Procon busca ampliar a prestação de serviços à população, prevenir riscos à saúde pública e reforçar o papel educativo dos órgãos de defesa do consumidor, promovendo maior confiança e segurança no comércio local.O Procon oferece atendimento presencial na Rua Itacolomi, nº 3.540, no bairro Vila Marin (em frente à Praça São Bento), de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. O cidadão pode entrar em contato pelos telefones (17) 3422-8930, exclusivo do Procon, e (17) 3405-9700, número também disponível para atendimento via WhatsApp. Denúncias podem ser registradas presencialmente, pelos telefones de contato ou pelo Aplicativo Conecta Votuporanga, disponível gratuitamente nas lojas virtuais.