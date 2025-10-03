Votuporanguense anuncia o meia Anderson Feijão (Foto: CAV)
O Clube Atlético Votuporanguense segue fortalecendo seu elenco para a disputa do Paulistão Sicredi A2 2026 e anunciou na manhã desta terça-feira (7) o meia-atacante Anderson Aires da Silva, conhecido como Feijão ou Mágico.
Natural de São Leopoldo-RS, Feijão tem 34 anos, mede 1,80m e é destro. O atleta chega ao CAV trazendo experiência, habilidade e qualidade na criação de jogadas e finalizações.
Revelado nas categorias de base do Internacional, Feijão acumula passagens por clubes como Barra-SC, Caxias, Ypiranga-RS, ASA de Arapiraca e, mais recentemente, pela Tuna Luso (PA). Nesta temporada, disputou 25 partidas, somando participações na Série D, Campeonato Paraense, Campeonato Paraibano e Copa Grão-Pará, conforme dados da atual temporada.
“Com sua visão de jogo e toque refinado, Feijão chega para reforçar o meio-campo do CAV, agregando experiência e técnica ao elenco alvinegro”, destacou a diretoria do CAV.